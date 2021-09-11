УПЛ затвердила дату і час матчу "Динамо" - "Шахтар"

Українська Прем'єр-ліга затвердила дати і час початку матчів 10-го туру. У рамках цього туру відбудеться всеукраїнське дербі - "Динамо" зіграє з "Шахтарем", повідомляє УНИАН.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Матч "Динамо" - "Шахтар" пройде в Києві в неділю, 3 жовтня.

Стартовий свисток прозвучить о 19.30.

Нагадаємо, після 6 турів "Динамо" набрало в УПЛ 16 очок, а "Шахтар" - 13.

До матчу в чемпіонаті України "Динамо" і "Шахтар" також зіграють у поєдинку за Суперкубок України. Він відбудеться 22 вересня на "Олімпійському".

"Динамо" - "Шахтар": історія протистоянь