УПЛ затвердила дату і час матчу "Динамо" - "Шахтар"
Українська Прем'єр-ліга затвердила дати і час початку матчів 10-го туру. У рамках цього туру відбудеться всеукраїнське дербі - "Динамо" зіграє з "Шахтарем", повідомляє УНИАН.
Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.
Матч "Динамо" - "Шахтар" пройде в Києві в неділю, 3 жовтня.
Стартовий свисток прозвучить о 19.30.
Нагадаємо, після 6 турів "Динамо" набрало в УПЛ 16 очок, а "Шахтар" - 13.
До матчу в чемпіонаті України "Динамо" і "Шахтар" також зіграють у поєдинку за Суперкубок України. Він відбудеться 22 вересня на "Олімпійському".
"Динамо" - "Шахтар": історія протистоянь
- У рамках чемпіонату України "Динамо" і "Шахтар" провели один проти одного 67 матчів. Обидві команди перемагали по 25 разів, ще 17 матчів завершилися внічию.
- Якщо брати всі турніри, то перевага на боці "Шахтаря" - 38 перемог проти 35 у "Динамо". 26 матчів завершилися внічию.
- У минулому сезоні команди обмінялися в УПЛ виїзними перемогами - кияни виграли в гостях з рахунком 1:0, а "гірники" - 3:0. А в матчі за Суперкубок України на старті сезону "Динамо" перемогло з рахунком 3:1.