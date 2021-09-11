Найдешевші нові автомобілі в Україні

Складено рейтинг найдешевших нових автомобілів, які можна купити в Україні, повідомляє Твоя машина.

Lada Granta

Фото: infocar.ua

Випущений на Запорізькому автомобільному заводі (ЗАЗ) автомобіль можна сьогодні купити за ціною від 205 020 грн. За такі гроші ви отримаєте автомобіль з 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 87 к.с. і 5 МКПП. Крім того, у цього седана майже найбільший серед однокласників обсяг багажника - 520 л.

Ravon R2

Фото: ravon.com.ua

Узбецький автомобіль можна придбати від 269 800. Компактне авто комплектується бензиновим 1,2-літровим двигуном потужністю 85,5 к.с. і 4 АКПП. Так - за такі гроші вже пропонується коробка-автомат.

Ravon Nexia R3

Фото: ravon.com.ua

За 273 000 грн можна придбати бюджетний седан з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 106 к.с. і 5 МКПП. Це, фактично, узбецький Chevrolet Aveo.

Renault Sandero

Фото: infocar.ua

Купити хетчбек В-класу можна за ціною від 282 400. В Sandero бензиновий двигун об'ємом 1 л потужністю 73 л.с. і 5 МКПП.

Renault Logan

Фото: avtocod.ru

За 294 800 можна придбати автомобіль за технічною начинкою це той же Sandero, але в кузові седан. Двигун - 1-літровий бензиновий потужністю 73 л.с. з 5 МКПП. Різниця в ціні - це доплата за величезний для даного класу багажник седана в 510 л.

Renault Sandero Stepway

Фото: infocar.ua

За 345 800 можна придбати кросовер на базі Sandero під назвою Stepway. У нього така ж технічна начинка, але збільшений дорожній просвіт.