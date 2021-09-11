Найдешевші нові автомобілі в Україні
Складено рейтинг найдешевших нових автомобілів, які можна купити в Україні, повідомляє Твоя машина.
Lada Granta
Випущений на Запорізькому автомобільному заводі (ЗАЗ) автомобіль можна сьогодні купити за ціною від 205 020 грн. За такі гроші ви отримаєте автомобіль з 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 87 к.с. і 5 МКПП. Крім того, у цього седана майже найбільший серед однокласників обсяг багажника - 520 л.
Ravon R2
Узбецький автомобіль можна придбати від 269 800. Компактне авто комплектується бензиновим 1,2-літровим двигуном потужністю 85,5 к.с. і 4 АКПП. Так - за такі гроші вже пропонується коробка-автомат.
Ravon Nexia R3
За 273 000 грн можна придбати бюджетний седан з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 106 к.с. і 5 МКПП. Це, фактично, узбецький Chevrolet Aveo.
Renault Sandero
Купити хетчбек В-класу можна за ціною від 282 400. В Sandero бензиновий двигун об'ємом 1 л потужністю 73 л.с. і 5 МКПП.
Renault Logan
За 294 800 можна придбати автомобіль за технічною начинкою це той же Sandero, але в кузові седан. Двигун - 1-літровий бензиновий потужністю 73 л.с. з 5 МКПП. Різниця в ціні - це доплата за величезний для даного класу багажник седана в 510 л.
Renault Sandero Stepway
За 345 800 можна придбати кросовер на базі Sandero під назвою Stepway. У нього така ж технічна начинка, але збільшений дорожній просвіт.