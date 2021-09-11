Український співак, ректор Київського університету культури Михайло Поплавський поділився подробицями з особистого життя. Артист розповів про нову кохану, з якою він разом уже тривалий час. Він також зізнався, якому сексу віддає перевагу у віці 71 року, повідомляє Обозреватель.

Так, за словами Поплавського, зараз він знаходиться у цивільному шлюбі з новою обраницею. Пара разом живе вже 2 роки, однак ім'я дівчини артист так і не назвав, говорив Михайло в програмі Новіні.LIVE.

Артист зізнався, що також почав вести здоровий спосіб життя: він займається плаванням, спортом і регулярним сексом.

"Для чоловіків такого віку як я, повинен бути легкий, ранковий секс. Тоді людина відпочиває і заряджається на цілий день" , – розповідав співак.

Поплавський розповів про нову кохану. Джерело: Instagram Михайла Поплавського

Поплавський відомий як музичний продюсер і співак. Як музичний продюсер Поплавський – автор програми "Крок до Зірок", президент Фонду "Обдаровані діти України", генеральний продюсер Всеукраїнського дитячого телеконкурсу "Крок до Зірок", генеральний продюсер телепроєкту "Наша пісня" (з 2003) , президент Міжнародної громадської організації "Об'єднання українців світу" (з 2004).

1982 року Поплавський був у шлюбі з дружиною Людмилою – у них народився син Олександр. 2009 року, після 30 років шлюбу, подружжя розлучилося.