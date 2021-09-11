Кролик ледь не потрапив під колеса боліда Формули-1
Під час кваліфікації Гран-прі Італії в Формулі-1 на трасу вибіг кролик, повідомляє УНИАН.
Відео було опубліковано в офіційному Twitter-акаунті Формули-1.
Тварина ледь не потрапила під колеса боліда "Вільямс", який пілотував канадець Ніколас Латіфі. Автогонщик встиг трохи вивернути кермо, а кролик - відстрибнути та покинути трасу в останній момент, завдяки чому залишився цілим і неушкодженим.
"Я тільки що натрапив на кролика, який біг через трек", - повідомив Латіфі своїй команді по радіопереговорах.
Відзначимо, що кваліфікацію в Монці виграв пілот "Мерседеса" Валттері Боттас. У першій трійці в гонці також стартують Льюїс Хемілтон ("Мерседес") і Макс Ферстаппен ("Ред Булл").
Гонка Гран-прі Італії пройде 12 вересня.
Формула-1: результати сезону
- Після 13 етапів в особистому заліку у Макса Ферстаппена - 224 очки, у Льюїса Хемілтона - 221. Третім йде Валттері Боттас - 123 очки.
- У Кубку конструкторів у "Мерседеса" - 344 бали, у "Ред Булл "- 332, у "Феррарі" - 181.