Кролик ледь не потрапив під колеса боліда Формули-1

Під час кваліфікації Гран-прі Італії в Формулі-1 на трасу вибіг кролик, повідомляє УНИАН.

Відео було опубліковано в офіційному Twitter-акаунті Формули-1.

Тварина ледь не потрапила під колеса боліда "Вільямс", який пілотував канадець Ніколас Латіфі. Автогонщик встиг трохи вивернути кермо, а кролик - відстрибнути та покинути трасу в останній момент, завдяки чому залишився цілим і неушкодженим.

"Я тільки що натрапив на кролика, який біг через трек" , - повідомив Латіфі своїй команді по радіопереговорах.

Відзначимо, що кваліфікацію в Монці виграв пілот "Мерседеса" Валттері Боттас. У першій трійці в гонці також стартують Льюїс Хемілтон ("Мерседес") і Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

Гонка Гран-прі Італії пройде 12 вересня.

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