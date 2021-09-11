Бюджетний відпочинок в Україні: найкращі маршрути осені

Відпочити бюджетно в Україні восени цілком реально – побувати на екскурсіях, насолодитися природою і побачити пам'ятки можна, навіть не плануючи тижневу відпустку, повідомляє Обозреватель.

Про те, які маршрути стали найпопулярнішими серед українців цієї осені для бюджетного відпочинку на кілька днів, розповіла директорка туристичного агентства по Україні Інна Вороніна. Фахівчиня також повідомила про варіанти турів по Україні і назвала мінімальні ціни на відпочинок за одну людину.﻿

Полтава та її околиці

Це місто особливо популярне серед українців восени через свою природу і цікаві пам'ятки. Туристи можуть не тільки прогулятися вулицями міста, а й відвідати музей Полтавської битви, музей-садибу письменника і громадського діяча Володимира Короленка, який був пов'язаний із революційним рухом, за що неодноразово зазнавав арештів і заслань. Ще в околицях Полтави варто побувати у відомому селищі Диканька з найстарішими Кочубеївськими дубами, яким понад 500 років.

Ціна туру на 3 дні з людини – від 3 тисяч грн (без харчування).

"Біла альтанка" у місті Полтава. Джерело: Pixabay

Тернопіль і його околиці

Ще одне місто, яке заслуговує на увагу цієї осені, – Тернопіль і область. Знаменита Почаївська лавра, Бучацький монастир отців Василіан, Бережанський замок, палац Вишневецьких варті того, щоб побачити цю красу своїми очима.

Ціна туру на 2 дні з людини – від 2 тисяч грн (без харчування).

Місто-острів Заліщики в Тернополі. Джерело: Pixabay

Чернігів і його околиці

Багатьом мандрівникам подобається це місто за гарну архітектуру і пейзажі. Тут можна прогулятися старовинними вуличками, відвідати парки, палаци, садиби, церкви. Чернігів також славиться своїм древнім містом і навіть має легендарні печери. Обов'язково варто відвідати місто Батурин, де розташований Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" – це місце з величною і славною історією козацької столиці, яка була резиденцією чотирьох українських гетьманів: Дем'яна Многогрішного, Івана Самойловича, Івана Мазепи, Кирила Розумовського

Ціна туру на 1 день з людини – від 500 грн (без харчування).

Садиба в селі Качанівка, Чернігівської області. Джерело: Pixabay

Вінниця

Вінниця ідеально підійде для подорожі восени, оскільки там можна не тільки насолодитися історичними пам'ятками, а й побути наодинці з природою. Вінниця відома своїм знаменитим світломузичним фонтаном. Окрім того, туристам також варто відвідати Національний музей-садибу знаменитого хірурга Миколи Пирогова, Миколаївську церкву, літературно-меморіальний музей Михайла Коцюбинського.

Ціна туру на 2 дні з людини – від 2 тисяч грн (без харчування).

Старі вулички у місті Вінниця. Джерело: Shutterstock

Луцьк і Волинська область

Це місто щороку приваблює багатьох українських туристів своїми пам'ятками. Тут можна побачити відомий Луцький замок, відвідати "Медову хату", де проходить дегустація меду і продуктів бджільництва. В околицях Волинської області варто побувати у селі Колодяжне – тут є літературно-меморіальний музей Лесі Українки, а також в Острозі, де можна прогулятися "родовим гніздом" одних із найбагатших і найвпливовіших князів Острозьких XIII століття і Дубенським замком.

Ціна туру на 2 дні з людини – від 2500 грн (без харчування).

Відомий замок міста Луцьк. Джерело: Pixabay

Львів і область

Кожен турист у Львові повинен відвідати: площу Ринок, міську Ратушу, проспект Свободи, палац Потоцьких, оперний театр, собор святого Юра та інші пам'ятки.

Крім того, у Львівській області є безліч палаців і замків, які варто відвідати всім – Олеський, Підгорецький, Золочівський, Свіржський, Жовківський.

Ціна туру на 3 дні з людини – від 3 тисяч грн (без харчування).

Підгорецький замок на Львівщині. Джерело: Pixabay

Чернівці

Чернівці – одне із популярних туристичних міст, яке ще називають "українським Парижем". Площі, архітектура, історія – те, що приваблює десятки тисяч туристів щороку. Відвідати варто Чернівецький національний університет ім. Федьковича (колишня резиденція Буковинських митрополитів), а ще село Банчени і побувати в Свято-Вознесенському Банченському монастирі.

Ціна туру на 1 день з людини – від 400 грн (без харчування).

Старовинні вулички у місті Чернівці. Джерело: Pixabay

Закарпаття

Доторкнутися до унікальної історичної спадщини Закарпаття можна, відвідавши найбільш знакові замки області – замок Шенборна, Сент-Міклош, Мукачівський і Невицький замок.

Також Закарпаття відоме своїми термальними джерелами. Наприклад, у селі Велятино є басейн "Теплі води", а у місті Береговому можна поніжитися у термальному джерелі "Жайворонок".

У селі Косино також є свої термальні басейни для лікування хвороб опорно-рухового апарату (артрити, артрози, поліартрити, остеохондроз), нервової системи, серцево-судинної системи.

Ціна туру по термальних водах на 2 дні з людини – від 2 тисяч грн (без харчування).

Ціна туру по замках Закарпаття на 3 дні з людини – від 2500 грн (без харчування).