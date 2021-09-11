Xiaomi почала блокувати свої смартфони в Криму

Китайська корпорація Xiaomi почала віддалено блокувати мобільні телефони в країнах, де заборонено продавати ці пристрої. На проблеми зі смартфонами поскаржилися зокрема жителі українського Криму, тимчасово окупованого Російською Федерацією, повідомляє Обозреватель.

Як пише XDA-Developers, з труднощами зіткнулися також користувачі на Кубі, в Ірані, Сирії, Північній Кореї та Судані. На екранах їхніх смартфонів відображався лише один напис про те, що:

"політика Xiaomi не дозволяє продаж або надання продукту на території, на якій ви намагалися активувати його".

Далі покупцям рекомендують звертатися за додатковою інформацією безпосередньо до продавців.

Повідомлення про блокування. Джерело: Reddit /u/yn4v4s

Зазначимо, що інформація про заборону реалізації смартфонів Xiaomi на згаданих вище територіях розміщена і на сайті компанії, проте раніше телефони не піддавалися блокуванню.

Скриншот.

Попередньо відомо, що уникнути такої долі змогли ті смартфони, які активували до того, як вони були ввезені в Крим та інші регіони. Крім того, деяким користувачам допомогла перепрошивка пристроїв.