Xiaomi почала блокувати свої смартфони в Криму
Китайська корпорація Xiaomi почала віддалено блокувати мобільні телефони в країнах, де заборонено продавати ці пристрої. На проблеми зі смартфонами поскаржилися зокрема жителі українського Криму, тимчасово окупованого Російською Федерацією, повідомляє Обозреватель.
Як пише XDA-Developers, з труднощами зіткнулися також користувачі на Кубі, в Ірані, Сирії, Північній Кореї та Судані. На екранах їхніх смартфонів відображався лише один напис про те, що:
"політика Xiaomi не дозволяє продаж або надання продукту на території, на якій ви намагалися активувати його".
Далі покупцям рекомендують звертатися за додатковою інформацією безпосередньо до продавців.
Зазначимо, що інформація про заборону реалізації смартфонів Xiaomi на згаданих вище територіях розміщена і на сайті компанії, проте раніше телефони не піддавалися блокуванню.
Попередньо відомо, що уникнути такої долі змогли ті смартфони, які активували до того, як вони були ввезені в Крим та інші регіони. Крім того, деяким користувачам допомогла перепрошивка пристроїв.