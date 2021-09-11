США продовжать протистояти "Північному потоку-2" - радник Держдепу

США продовжують працювати над тим, щоб до "Північного потоку - 2" застосовувалася сертифікації й Третій енергетичний пакет Євросоюзу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив повідомив старший радник Державного департаменту США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштайн.

"Ми продовжуємо протистояти йому ("Північний потік - 2" - ред.), і мені дуже шкода бути тут через день після того, як "Газпром" або Nord Stream 2 (це те ж саме) оголосили про завершення. Але ми продовжимо працювати з німцями, щоб переконатися, що піде процес сертифікації і що Третій енергетичний пакет застосовується до цього трубопроводу, щоб пом'якшити деякі найгірші тенденції цього трубопроводу" , - сказав Хохштайн на конференції YES Brainstorming в Києві в суботу.

YES Brainstorming організована Ялтинською європейською стратегією (YES) та фондом олігарха Віктора Пінчука.