Данілов прокоментував свою участь на форумі Пінчука

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов пояснив свою присутність на форумі YES, який організовує бізнесмен Віктор Пінчук, повідомляє Новое время.

Так на питання, чому секретар РНБО прийшов на захід, який організовує бізнесмен, який можливо потрапить в реєстр олігархів, Данілов відповів, що вперше з’явився на форумі.

"Якби тут не було розгляду питання про олігархів, я б сюди, може, не прийшов" , — відповів Данілов.

На питання, чи буде Данілов розповідати Пінчуку як проводити деолігархізацію, секретар РНБО повідомив, що може.