Слава Камінська показала фото до пластики

Українська співачка і колишня учасниця поп-гурту "НеАнгели" Слава Камінська поділилася з шанувальниками рідкісним архівним кадром. Знаменитість показала фото, який вигляд мала в юності, не вказуючи рік, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото Камінська опублікувала на особистій сторінці в Instagram. У кадрі співачка з'явилася з цигаркою у руках і з яскравим кольором волосся. Знаменитість позувала на камеру у рваних джинсах і з досить насиченим макіяжем обличя.

"Вгадайте рік (по бровах)" , – підписала знімки Слава.

Камінська показала себе до пластики. Джерело: Instagram Слави Камінської

Камінська поділилася архівними фото. Джерело: Instagram Слави Камінської

Шанувальники Камінської залишили під дописом безліч коментарів. Під знімками вони припустили, що швидше за все фото були зроблені 2000-х роках.

"Судячи за кольором волосся – 10 або 11 клас, тобто 1999 року, або 2000 рік", "Рік не знаю, але красива!", "Красу нічим не зіпсувати" , – писали користувачі мережі.

Коментарі шанувальників. Джерело: Instagram Слави Камінської

Нагадаємо:

Слава Камінська – українська співачка, учасниця жіночої поп-гурту "НеАнгели", дизайнер і Інста-блогер. 27 червня 2012 року вийшла заміж за київського бізнесмена Євгена. Через рік пара оголосила про розлучення.

16 липня 2014 року знаменитість вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015-го – донька Лаура. 1 липня 2019-го пара розлучилася.