Україну віддаляють від ЄС "світлові роки" - президентка Естонії

Чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд повторила свої слова про те, що попереду в України ще багато років роботи для наближення до членства у ЄС, повідомляє Украинская правда.

Про це вона сказала під час форуму YES-Brainstorming, коментуючи свою заяву, що Україні для членства потрібно ще з 20 років роботи.

"Усі прогнози базуються від попереднього досвіду" ,- пояснила вона.

Керсті Кальюлайд нагадала, що для членства в ЄС Україна має спочатку виконати Копенгагенські критерії, проте наразі Київ - "на відстані кількох світлових років" від їхнього виконання.

"На жаль, за 5 років я не побачила наближення України до виконання Копенгагенських критеріїв" ,- додала вона.

Керсті Кальюлайд також згадала про проблеми естонських інвесторів в Україні.

"Є компанія, яка дійшла до європейського правосуддя, але їй це не допомогло. А нещодавно я дізналася про компанію, яка наближалася до дуже серйозної угоди в України, але до них прийшов адвокат (не буду казати кого він представляв), і заявив, що для прискорення угоди їм треба поділитися частиною своїх акцій" ,- розповіла вона.

"Тому коли питають, чому Україна досі не в ЄС, то відповідь, на мій погляд, очевидна" ,- резюмувала вона.

Разом із тим Керсті Кальюлайд запевняє, що завжди була прихильницею членства у ЄС таких країн, як Україна, Грузія чи Молдова.