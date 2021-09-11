Вітренко розповів, скільки газу накопичила Україна

В українських підземних сховищах газу (ПСГ) накопичені достатні запаси на опалювальний сезон, незважаючи на зростання цін на блакитне паливо, повідомляє Украина 24.

Про це повідомив﻿ в бесіді під час форуму YES Brainstorming глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Ми зараз наближаємося до рівня приблизно 19 млрд кубометрів газу в наших сховищах, можливо, буде навіть більше. Ми вже перевищили план, який нам встановив уряд, який сказав, що має бути 17 млрд до початку опалювального сезону. Дійсно, зараз ми імпортуємо газ за дуже високою ціною, але енергетична безпека країни для нас є пріоритетом, і, незважаючи на високі ціни, імпортуємо газ в Україну" , - сказав глава "Нафтогазу".

Як зазначив Вітренко, в 2016-18 роках Україна починала опалювальний сезон приблизно з 16 млрд кубометрів у ПСГ.

"Тобто у нас зараз набагато більше газу. З цієї точки зору ми впевнено дивимося на те, що зможемо забезпечити безперебійні поставки газу в опалювальний сезон для українців" , - підкреслив він.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів, що Україні потрібні реальні контракти з європейськими компаніями на транзит газу після 2024 року, а не обіцянки Заходу щодо забезпечення транзиту.