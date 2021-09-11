МОЗ спростувало топ-5 міфів про вакцинацію

Страшилки про вакцинацію від коронавірусу, які активно поширюють в Мережі, регулярно спростовуються медиками і вченими - але антипрививочники концентрують свою увагу не тільки на темі COVID-19. ﻿Так, в МОЗ України зібрали топ - 5 міфів про рутинну вакцинацію, і пояснили, чому їм не можна вірити, повідомляє РБК-Украина.

Про це передали в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Міфи про рутинну вакцинацію

Помилкове твердження №1: Краще перехворіти і виробити природний імунітет

Що насправді: Якщо хворіти, імунітет, безумовно, сформується. Але він може коштувати дуже дорого за високого ризику виникнення ускладнень: паралічу - від поліомієліту, ураження серця - від дифтерії, пневмонії і ураження мозку - від кору і вітряної віспи. Ризик мати ускладнення перенесеної інфекційної хвороби набагато вище, ніж ризик побічних реакцій після вакцинації.

Помилкове твердження № 2: Вакцини викликають аутизм

Що насправді: Це один з найпоширеніших міфів про вакцинацію. Його витоки беруть початок в 1998 році, коли лікар Ендрю Уейкфілд опублікував статтю про зв'язок між вакциною проти кору, краснухи, паротиту і аутизмом. Але пізніше з'ясувалося, що всі факти, наведені в публікації, сфальсифіковані. Подальші дослідження, після публікації провели авторитетні організації та установи (Центр контролю і профілактики захворювань в США (CDC), медичний інститут Національної академії наук Великобританії і Британська національна служба охорони здоров'я), спростували зв'язок між вакциною і виникненням аутизму. Ще більше десятка досліджень і їх результати спростовують зв'язок між вакцинацією і розвитком аутизму.

Помилкове твердження № 3: Людям з хронічними захворюваннями щеплення протипоказані.

Що насправді: Список абсолютних протипоказань (коли є високий ризик отримати негативну реакцію організму вище потенційну користь від вакцини) до щеплення не такий і великий. Перш за все-це стан гострої хвороби до настання одужання разом з тим, люди, які мають хронічні хвороби, повинні бути щеплені в першу чергу. Вони більш уразливі до інфекцій, мають більш важкий перебіг хвороби і більше шансів отримати ускладнення після перенесеного захворювання.

Помилкове твердження № 4: Треба чекати до 3 років, щоб вакцинувати дитину (щоб організм зміцнів)

Що насправді: Вакцинувати дитину потрібно відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень. У ньому визначено оптимальний введення вакцин (з перших днів життя) для ефективного захисту дитини від інфекційних хвороб. Тому надзвичайно важливо, щоб дитина отримувала свої щеплення вчасно. Якщо ви з якихось причин пропустили вакцинацію, порадьтеся про те, як слід пропущені вакцини, зі своїм педіатром або сімейним лікарем.

Помилкове твердження № 5: Кілька вакцин, введених одночасно, "перевантажують імунітет", послаблюють організм

Що насправді: Послабити організм може природне інфікування, адже інфекційні захворювання викликають в кілька разів вище навантаження на імунну систему, ніж вакцинація. Віруси, що містяться у вакцинах, значно ослаблені і перевантажити імунну систему не можуть. Навіть якщо одночасно ввести вакцини проти 10 інфекційних захворювань, задіюється лише 0,1% імунної системи. Кілька вакцин вводити в один день не можна! Правда, щеплення треба робити в різні ділянки тіла: наприклад, в праве і ліве плече, а малюкам - в праве і ліве стегно. Щеплення в сідницю взагалі не роблять! Можна використовувати багатокомпонентні вакцини. Це нормальна світова практика. Вона дозволяє зменшити кількість візитів до лікаря, тому і рівень стресу для дитини і батьків.