Зеленський зробив заяву в річницю терактів 11 вересня

Україна пліч-о-пліч зі США бореться з тероризмом, повідомляє УНИАН.

Про це президент Володимир Зеленський написав у Twitter.

"20 років тому жахливі атаки 9/11 назавжди змінили світ. Сьогодні ми разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Тероризму немає виправдання, маємо й надалі спільно протидіяти йому. Ми залишаємося пліч-о-пліч зі США у цій боротьбі" , - наголосив Зеленський.

Теракти 11 вересня 2001 року у США: що відомо

11 вересня 2001 року терористи-смертники спрямували чотири захоплені пасажирські літаки з заручниками у Всесвітній торговий центр, Пентагон й поле у Пенсильванії.

Ці атаки вбили 2997 осіб, поранення отримали ще тисячі людей.

Після трагедії 11 вересня влада та громадськість подалися на пошуки винуватців. Проте тривали вони недовго: з’ясували, що смертників направила "Аль-Каїда". Тоді президент США Джордж Буш-молодший оголосив війну з тероризмом – американці ввійшли в Афганістан, щоб змістити талібів.

Провину за 11 вересня веж-близнюків угрупування з його лідером Усамом бен Ладеном взяло тільки у 2004 році. Терористи пояснювали свої дії військовою присутністю Сполучених Штатів у Саудівській Аравії, а також санкції проти Іраку.

Усама бен Ладен був убитий американськими спецпризначенцями у травні 2011 року.