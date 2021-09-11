Кулеба закликав ЄС до чесної розмови про перспективи членства України

Кулеба закликав ЄС до чесної розмови про перспективи членства України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не тримати Україну на "гачку реформ" і визнати, що Україну не приймають в ЄС не тому що вона не готова в сенсі реформ, а тому що ЄС політично не готовий до цього, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Північна Македонія не може увійти в ЄС не тому що їй не вистачає реформ, а тому що навколо цього є політичні питання. Я не прошу про виключення для України, ні. Що я пропоную, і ніколи не скаржуся, так це визнати простий факт, що прийом в ЄС - це не тільки про реформи, і політичне рішення країн-членів ЄС прийняти іншу країну членом базується не тільки на реформах.
Припиніть тримати цю країну на гачку реформ. Реформи важливі, я сам підтримую реформи і роблю все можливе, щоб допомогти цій країні трансформуватися, але я втомився бачити, як інші країни наставляють нас щодо реформ, не кажучи правду, що "ми не хочемо вас в ЄС, тому що ми політично не готові, а не тому що ви не готові в сенсі реформ", - сказав Кулеба на конференції YES Brainstorming в Києві в суботу.

Міністр також зазначив, що реформи необхідні заради самої України, і вони продовжаться.

"Ніхто не говорить, що у цієї країни немає проблем, але я хочу поставити одне просте запитання: чи всі країни були прийняті в ЄС тільки після того, як виконали всі свої реформи і відповідали всім Копенгагенським критеріям?", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що для того, щоб "грати по-крупному" в глобальній боротьбі Європі треба стати більшою і сильнішою.

"І Україна - це надбання, це - не проблема, це - можливість", - додав Кулеба.

Він закликав ЄС до чесної розмови щодо перспектив членства України в ЄС.

"Скажіть нам правду, ми на точці, коли нам треба знати. Якщо ви бачите нас як можливого члена - це одна стратегія, якщо ні - у нас буде інша стратегія. Але нам потрібна чесна розмова з ЄС, чесна відповідь від ЄС", - сказав глава МЗС.
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