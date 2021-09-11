Кулеба закликав ЄС до чесної розмови про перспективи членства України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не тримати Україну на "гачку реформ" і визнати, що Україну не приймають в ЄС не тому що вона не готова в сенсі реформ, а тому що ЄС політично не готовий до цього, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Північна Македонія не може увійти в ЄС не тому що їй не вистачає реформ, а тому що навколо цього є політичні питання. Я не прошу про виключення для України, ні. Що я пропоную, і ніколи не скаржуся, так це визнати простий факт, що прийом в ЄС - це не тільки про реформи, і політичне рішення країн-членів ЄС прийняти іншу країну членом базується не тільки на реформах.

Припиніть тримати цю країну на гачку реформ. Реформи важливі, я сам підтримую реформи і роблю все можливе, щоб допомогти цій країні трансформуватися, але я втомився бачити, як інші країни наставляють нас щодо реформ, не кажучи правду, що "ми не хочемо вас в ЄС, тому що ми політично не готові, а не тому що ви не готові в сенсі реформ" , - сказав Кулеба на конференції YES Brainstorming в Києві в суботу.

Міністр також зазначив, що реформи необхідні заради самої України, і вони продовжаться.

"Ніхто не говорить, що у цієї країни немає проблем, але я хочу поставити одне просте запитання: чи всі країни були прийняті в ЄС тільки після того, як виконали всі свої реформи і відповідали всім Копенгагенським критеріям?", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що для того, щоб "грати по-крупному" в глобальній боротьбі Європі треба стати більшою і сильнішою.

"І Україна - це надбання, це - не проблема, це - можливість" , - додав Кулеба.

Він закликав ЄС до чесної розмови щодо перспектив членства України в ЄС.