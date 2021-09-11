Ford йде з одного з найбільших авторинків світу

Компанія Ford вирішила покинути ще одну країну - Індію, що входить в п'ятірку найбільших авторинків світу. Причиною став низький попит і великі збитки: за останнє десятиліття вони склали понад два мільярди доларів, і подальші прогнози невтішні, повідомляє Autoconsulting.

У зв'язку з цим Ford зупиняє виробництво автомобілів на індійських заводах, але якийсь час буде імпортувати в Індію готові машини. Про це інформує Reuters.

З моменту приходу Ford в Індію пройшло 25 років, проте за цей час марка так і не змогла зміцнитися на місцевому ринку, де домінують азіатські виробники. На сьогоднішній день частка американської марки становить всього два відсотки від всіх продажів в країні, незважаючи на значні інвестиції.

За словами гендиректора Ford India Анурага Мехротра, компанії не вдалося знайти шлях до довгострокової прибутковості. Крім стабільно слабкого попиту, причиною для догляду Ford став зрив угоди про спільне підприємство з індійською Mahindra & Mahindra, яка дозволила б американцям економити на виробництві. Крім цього, пріоритет Ford змістився з боротьби за ринки в сторону електрифікації модельного ряду і розвитку технологій, що вимагають великих вкладень.

В рамках плану до четвертого кварталу 2021 роки Ford завершить виробництво на підприємстві в Сананд, а в Ченнаї на півдні Індії - до 2022 року. Сумарна виробнича потужність обох підприємств досягає 440 тисяч автомобілів на рік, але на сьогоднішній день Ford використовує не більше 25 відсотків їх можливостей. Закриття заводів виллється в звільнення близько чотирьох тисяч чоловік.

Ford продовжить продавати в Індії деякі моделі, але вже за рахунок імпорту, а також буде підтримувати дилерів і не припинить обслуговування існуючих клієнтів. При цьому наголошується, що завод з виробництва двигунів в Сананд продовжить працювати - там збирають мотори для пікапів Ranger.

Індія - не єдиний великий ринок, який Ford покинув за останні роки. У 2019 компанія пішла з Росії, а в 2021-м зупинила виробництво в Бразилії, де була присутня більш століття.