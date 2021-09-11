Шведський економіст назвав законопроєкт про олігархів "шляхом Путіна"

Шведський економіст Андерс Ослунд піддав критиці поданий до Верховної Ради України законопроєкт про деолігархізацію та озвучені міністром юстиції Денисом Малюською очікування щодо продажу олігархами ЗМІ після його ухвалення на Ялтинському форумі у суботу, повідомляє Сегодня.

Він зокрема звернув увагу на схожість ініціатив із тими кроками, які робив президент Росії Путін на початку 2000 років.

"Ви говорите, що олігарх має продати свої ЗМІ. А кому він їх має продати? Жоден іноземець не захоче їх купувати. Звичайно росіянам купувати не дозволять. Хто ж тоді це має бути? Держава, керівна партія?