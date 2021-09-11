Porsche буде продавати екологічно чистий бензин

Інженери Porsche розробили новий вид синтетичного палива для авто, який не шкодить навколишньому середовищу. Німецька компанія вже приступила до будівництва в Чилі першого заводу з виробництва такого палива, повідомляє АвтоПортал.

У Porsche вирішили показати, що двигуни внутрішнього згоряння рано списувати з рахунків. Синтетичний метанол замінює бензин в двигунах внутрішнього згоряння, причому їх не потрібно спеціально переробляти. Наприклад, сучасний Porsche 911 вже може їздити на цьому паливі. Рівень викидів СО2 при згорянні цього метанолу на 90% менше, ніж від спалювання в циліндрах бензину.

Синтетичне паливо Porsche виготовляють з водню і вуглекислого газу. Спочатку молекули води розщеплюють на водень і кисень, а потім водень з'єднують з отриманим з повітря СО2. Сам процес отримання метанолу також екологічно чистий - навіть електроенергію для нього буде виробляти вітряна електростанція.

Будівництво заводу спільно спонсорують Porsche і німецький уряд. У 2022 році підприємство має випустити 130 тис. літрів синтетичного метанолу, в 2024 - вже 55 млн. л, а в 2026 - 550 млн. л. З наступного року його почнуть використовувати в змаганнях Porsche Mobil 1 Supercup.