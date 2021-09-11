Єрмак розповів, як ставиться до того, що його називають "віцепрезидентом"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що сприймає як жарт, коли його називають "віцепрезидентом", повідомляє Новое время.

Про це він розповів на полях конференції YES Brainstorming.

"Ставлюся, як до жарту. Так до цього і ставлюся" , - сказав Єрмак.

У листопаді 2020 року видання "Дзеркало тижня" в новини про привітання Джо Байдена з перемогою на виборах назвало главу Офісу президента Андрія Єрмака віцепрезидентом України.