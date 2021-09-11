Місія МВФ може розпочати роботу в Україні вже у вересні

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні з питань першого перегляду програми stand-by може розпочати роботу 21-23 вересня цього року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив представник України у Фонді Владислав Рашкован.

"Місія може розпочати роботу через 10-12 днів" , – сказав він на конференції YES Brainstorming у Києві в суботу.

Рашкован уточнив, що, найімовірніше, ця місія знову буде "віртуальною", тобто робота буде здійснюватися у віддаленому режимі.

Водночас, за його словами, зберігається шанс, що голова місії Іванна Владкова-Голлар прибуде до Києва, однак це залежить від розвитку епідемічної ситуації в Україні з Covid.

Як повідомлялося, МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand by загальним обсягом близько $5 млрд, одразу виділивши перший транш фінансування в обсязі $2,1 млрд. Було заплановано чотири перегляди виконання умов Програми для виділення інших чотирьох траншів. Однак обумовлений графік був порушений, а фінансування – призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань.