Нова Tesla побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринзі

Автомобіль Tesla Model S Plaid встановив новий рекорд швидкості серед серійних електромобілів на знаменитій німецькій гоночній трасі "Нюрбургрінг", повідомляє УНИАН.

Як пише The Verge, абсолютно нова модель S Plaid проїхала 20,76 кілометра за сім хвилин і 30,9 секунди. Таким чином, Tesla побила на 12 секунд рекорд, встановлений у 2019 році електромобілем Porsche Taycan.

Новий рекорд підтвердив у Twitter генеральний директор Tesla Ілон Маск.

За словами Маска, у заїзді брав участь автомобіль з заводу, який не має ніяких модифікацій.

Згодом він додав, що Tesla зробить ще один заїзд на іншій автівці Model S Plaid, яка має покращену аеродинаміку, карбонові гальма, особливі шини.

"Нюрбургрінг" - відома гоночна траса, розташована біля німецького селища Нюрбург. Траса функціонує з 1927 року, на ній проводять гонки "Формули-1", FIA WEC і інших кільцевих серій автоспорту.

Що відомо про Tesla Model S Plaid

Model S Plaid оснащена трьома моторами сумарною потужністю 1020 кінських сил, і автомобіль може розвивати максимальну швидкість 322 кілометри на годину. Щоправда, лише тоді, коли він оснащений особливими колесами та шинами, які будуть недоступні до кінця цього року.

Щоб поповнити запас ходу на 300 кілометрів Model S Plaid потрібно всього 15 хвилин. Загальний запас ходу становить 627 кілометрів.

Вартість автомобіля перед стартом поставок склала $129990. Це і заявлені технічні характеристики роблять цю модель найдорожчою і найшвидшою в лінійці Tesla.