Данілов закликав країни-партнери до дій проти РФ через Крим

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що вираження занепокоєння учасниками Кримської платформи щодо репресій, які зараз здійснює РФ на півострові замало. Він закликав країни до дій проти Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Обіцяти і робити - це дві різні дії... Я був вражений кількістю партнерів, які підтримали Кримську платформу, але зараз після цього мають бути дії. Ви бачите, що зараз відбувається в Криму..." , - сказав Данілов.

Він вважає, що словосполучення "ми занепокоєні" на сьогодні занадто замало для того, щоб це все продовжувалося".

"Це мали б бути активні дії. Вони можуть бути різні: економічні, фінансові, мова не йде про військову складову" , - додав Данілов.

Автор: Марія Кучерявець