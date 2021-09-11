Пропагандист Кремля госпіталізований з коронавірусом

Відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов не зможе бути ведучим програми "Вести недели", яку 10 років поспіль віщає її зі студії телеканалу "Росія-1" увечері в неділю. Причиною такого "нонсенсу" стала госпіталізація Кисельова через підтвердженого діагнозу СOVID-19, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише російське агентство "РИА" . Замість Кисельова ефір передачi 12 вересня проведе його співведучий Ігор Кожевін, а сам Кисельов стане героєм одного з сюжетів програми.

"Колеги-журналісти вже прийшли провідати мене в" червону зону ", щоб зняти невеликий репортаж. Так що ввечері ви побачите мене в лікарняних умовах", - позначив Кисельов.

Пропагандист Кремля зазначив, його стан значно краще, ніж в день госпіталізації, проте при цьому ПЛР-тест продовжує показувати позитивний результат на коронавірус.