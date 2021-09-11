Пропагандист Кремля госпіталізований з коронавірусом
Відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов не зможе бути ведучим програми "Вести недели", яку 10 років поспіль віщає її зі студії телеканалу "Росія-1" увечері в неділю. Причиною такого "нонсенсу" стала госпіталізація Кисельова через підтвердженого діагнозу СOVID-19, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише російське агентство "РИА" . Замість Кисельова ефір передачi 12 вересня проведе його співведучий Ігор Кожевін, а сам Кисельов стане героєм одного з сюжетів програми.
"Колеги-журналісти вже прийшли провідати мене в" червону зону ", щоб зняти невеликий репортаж. Так що ввечері ви побачите мене в лікарняних умовах", - позначив Кисельов.
Пропагандист Кремля зазначив, його стан значно краще, ніж в день госпіталізації, проте при цьому ПЛР-тест продовжує показувати позитивний результат на коронавірус.
"Температура 36,4 - такий результат вдалося досягти завдяки лікуванню і зусиллям лікарів. А також тому, що я був щеплений від коронавируса - це відіграло велику роль в одужанні. Так що я настійно раджу всім робити щеплення - навіть якщо захворієте, перенесете з куди більш легкими симптомами. Якби не "Супутник (V)", то хрипів б зараз в реанімації на ШВЛ з неясною перспективою", - вже за звичкою не забув згадати Кисельов про" чергове досягнення "російської науки.