У Києві перекриють Гаванський міст і центральні вулиці

У неділю, 12 вересня на столичному Гаванському мосту повністю обмежать рух транспорту з 04:00 до 16:00. Також будуть перекриті центральні вулиці міста з 08:00 до 12:00, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише прес-служба Патрульної поліції﻿.

"Завтра, 12 вересня, з 04:00 до 16:00 повністю обмежать рух Гаванським мостом у зв'язку з проведенням зйомок" , - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, обмеження діятимуть від вулиці Набережно-Хрещатицької до вулиці Набережно-Рибальської (перетин з Електриків).

Крім того, у зв’язку із проведенням спортивного масового заходу, завтра з 08:00 до 12:00 у Києві обмежать рух:

вул. Саксаганського;

просп. Перемоги (у напрямку центру);

Рух також перекриють на частинах вулиць, прилеглих до маршруту:

Еспланадній;

Шота Руставелі;

Великій Васильківській;

Антоновича;

Володимирській;

Тарасівській;

Паньківській;

Льва Толстого;

Симона Петлюри;

Шолуденка;

провулку Політехнічному;

Академіка Янгеля;

Гарматній;

виїздах на проспект із Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана та ін.

Фото: у Києві завтра перекриють Гаванський міст та центральні вулиці (Віталій Носач, РБК-Україна)

Фото: у Києві завтра перекриють Гаванський міст та центральні вулиці (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, у Києві сьогодні можливі обмеження в роботі метро через проведення футбольного матчу, три станції можуть закривати на вхід та вихід.