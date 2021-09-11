В Афганістані залишилися ще 159 українців

Україна обов’язково забере всіх своїх громадян з Афганістану, наразі 159 українців бажають покинути цю країну, повідомляє УНИАН.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав у інтерв’ю Радіо Свобода.

"Як це буде, які це будуть рейси, в який спосіб це буде відбуватися - на сьогодні 159 громадян мають бажання покинути цю країну, і ми зробимо так, що вони будуть вдома" , - наголосив він.

Бойовики угруповання "Талібан" 15 серпня увійшли до столиці Афганістану Кабула, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль території країни. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.

У зв’язку з цим США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян з Афганістану.

Україна евакуювала з Афганістану 700 осіб і увійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих.