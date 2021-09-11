Біля берегів Англії затримали яхту з двома тоннами кокаїну

Знайдений на борту кокаїн оцінюється в близько 160 млн фунтів стерлінгів (близько 220 млн доларів), повідомляє Кореспондент.

У морі біля Плімута британські правоохоронці перехопили елітну яхту під прапором Ямайки, на борту якої перевозили понад 2000 кг кокаїну. Про це пише BBC.

Яхту під назвою Kahu, що прямувала з Карибського моря, зупинили в четвер у 80 милях від берега в міжнародних водах. Знайдений на борту кокаїн оцінюється в близько 160 млн фунтів стерлінгів (близько 220 млн доларів).

Правоохоронці затримали 6 осіб - громадян Нікарагуа і одного британця. Їм від 24 до 49 років, повідомило Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA). Чоловікам оголосили підозру в наркоторгівлі і помістили під варту.

фото: NCA

Яхту перехопили завдяки співпраці британських відомств з австралійськими, до перехоплення її вже деякий час відстежували силовики.

Передбачається, що кокаїн планували збувати на території Британії.