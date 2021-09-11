12 вересня: що не можна робити, прикмети та іменинники

У неділю, 12 вересня, відзначається народне свято Олександр Ситник. Православні іменини святкують Олександр, Олексій, Ангеліна, Арсеній, Василь, Гаврило, Григорій, Данило, Євгенія, Єлизавета, Єфрем, Іван, Ігнатій, Корнилій, Леонід, Макар, Максим, Микола, Павло, Петро, Семен, Степан, Федір, повідомляє Обозреватель.

Вважається, що за прикметами цього дня можна передбачити, якою буде погода найближчим часом. Що можна та що не можна робити 12 вересня.

Олександр Ситник

12 вересня православна церква вшановує пам'ять одразу кількох святих на ім'я Олександр: святителя Олександра, патріарха Константинопольського; преподобного Олександра Свірського, ігумена; князя Олександра Невського.

Свято прозвали Ситником через традиції накривати багаті столи. За звичаєм готували молочну кашу, хліб зі свіжого зерна. Також здійснювався спеціальний обряд на урожай: стебла ячменю завивали в косу разом з лляними й вівсяними.

Святитель Олександр, патріарх Константинопольський. Джерело: azbyka.ru

Народні прикмети 12 вересня

Плакати 12 вересня – до сімейних сварок.

Завести кошеня – до нещастя.

Їжаки риють нори на узліссі – зима буде тепла. Якщо ж вони забираються вглиб лісу – холодна й вітряна.

Зоряна ніч – до багатого врожаю наступного року.

Увечері тепло – до врожаю озимих.

Їжаки риють нори на узліссі – зима буде тепла. Джерело: Pixabay

Що не можна робити 12 вересня