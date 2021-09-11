У США планують вакцинувати дітей 5-11 років

Схвалення імунізації серед дітей вікової категорії з 5 до 11 років може бути вже в кінці жовтня поточного року, повідомляє Кореспондент.

Чиновники охорони здоров'я США припускають, що в країні можливе введення вакцинації від коронавируса дітей у віці від 5 до 11 років. Йдеться про щеплення препаратом Pfizer.

Зазначено, що схвалення імунізації серед дітей вказаної вікової категорії може бути вже в кінці жовтня поточного року.

Поки ж медики очікують коли Pfizer матиме достатньо результатів клінічних випробувань, щоб запросити дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

За інформацією ЗМІ, це може статися ближче до кінця вересня.

Тим часом, Pfizer раніше заявляла, що дані про щеплення дітей від 5 до 11 років будуть готові у вересні, а після цього компанія планує подати заявку на участь в EUA.