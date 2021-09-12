Україна близька до "червоної" зони – епідеміолог

Україна може увійти до "червоної" зони із захворюваності на коронавірус до кінця вересня. Локдаун практично неминучий, повідомляє Обозреватель.

Головна причина – початок навчального року в режимі офлайн. Таку думку висловив лікар-епідеміолог Олексій Галімський.

"Є дуже великий ризик, що з обвалом ми не дотягнемо до жовтня" , – заявив він.

"Не можна під час епідемії в серпні організовувати хресні ходи, влаштовувати масові святкування на День Незалежності. І головне – не можна було починати оффлайн навчальний рік: починати очні заняття в школах і вузах, а дошкільнят відправляти в дитячі садки" , – підкреслив Галімський.

За словами медика, масова вакцинація педагогів не матиме особливого ефекту, оскільки вірус поширюватимуть діти.

"Рекомендації із вакцинації вчителів – це справжній маразм: якщо в шкільному класі сидить 30 нещеплених дітей і 1 щеплений учитель, вчитися можна, а коли в класі сидить 31 нещеплена людина, займатися вже не можна" , – зауважив лікар.

Він запевнив, що діти будуть "розносити заразу повсюдно". "Діти проїдуть в громадському транспорті, пограються на дитячому майданчику, прийдуть додому. "Соціального дистанціювання" у дітей немає ніде – воно серед дітей неможливо в теорії, тому що це діти".