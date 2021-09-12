Курс валют НБУ на 12 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 12 вересня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 11 вересням, не змінився і залишається на рівні 26.73 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 12 вересня 2021 року.
Євро не змінився, і його курс склав 31.62 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 12 вересня 2021 року.
Рубль не змінився, і його курс склав 3.66 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 12 вересня 2021 року.
Курс фунта стерлінгів залишається стабільним на рівні 36.96 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 12 вересня 2021 року.
Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 29.14 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 12 вересня 2021 року.
Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.98 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 12 вересня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.726400
|EUR
|Євро
|31.624000
|RUB
|Рубль
|0.366200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.963900
|CHF
|Швейцарський франк
|29.137500
|PLN
|Польський злотий
|6.976900