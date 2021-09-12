Курс валют НБУ на 12 вересня

Курс валют НБУ на 12 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 12 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 11 вересням, не змінився і залишається на рівні 26.73 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 12 вересня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 31.62 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 12 вересня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.66 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 12 вересня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів залишається стабільним на рівні 36.96 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 12 вересня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 29.14 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 12 вересня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.98 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 12 вересня 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 26.726400
EUR Євро 31.624000
RUB Рубль 0.366200
GBP Фунт стерлінгів 36.963900
CHF Швейцарський франк 29.137500
PLN Польський злотий 6.976900
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