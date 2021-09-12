Байден розповів про помилку США в Афганістані

США марно залишалися в Афганістані та намагалися об'єднати країну після того, як покінчили з присутністю в ній терористичної організації "Аль-Каїда", повідомляє Кореспондент.

Про це заявив журналістам американський президент Джо Байден під час візиту в місто Шанксвілл, штат Пенсільванія.

"Чи може "Аль-Каїда" повернутися? Так. Але вона вже присутня в інших місцях. Ми що, повинні вторгатися в усі місця, де є "Аль-Каїда", і залишати там свої війська? Ні" , - сказав він.

Говорячи про своє рішення вивести з Афганістану війська, Байден наголосив на серйозних фінансових витратах США під час афганської кампанії.

"Якби ми раніше розуміли, що будемо витрачати по 300 млн доларів на день протягом 20 років, щоб намагатися об'єднати цю країну вже після того, як ми ліквідували Бен Ладена, вже після того, як "Аль-Каїда" була знищена, можливо, ми щось змінили б раніше" , - сказав Байден.

Він зазначив, що виведення військ з Афганістану підтримує більша частина населення США. Водночас він визнав, що багато американців незадоволені тим, як пройшла евакуація. Але припустив, що ситуація могла повторитися в будь-якій країні, "якби США вивозили звідти своїх прибічників".