Зеленський обговрив з главою МОК проведення Олімпійських ігор в Україні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Зустріч відбулась в Києві, повідомляє Новое время.

Зеленський привітав Томаса Баха з проведенням безпечних та успішних Олімпійських ігор та підтримку українського спорту.

Також президент України поінформував президента МОК про те, що Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор.

"Томас Бах привітав цю ініціативу, враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни" , — йдеться в повідомленні.

У вересні 2020 року міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Зеленський поставив перед урядом завдання — домогтися проведення Олімпіади в Україні. За його словами, для цього потрібна матеріально-технічна база.