Потап вперше поділився подробицями розлучення з дружиною

Український продюсер і виконавець Потап (Олексій Потапенко) зізнався, що ініціатором розриву стосунків з ексдружиною Іриною Горовою став він сам. Артист заявив, що змінив життя, щоб не "мучити іншу людину", повідомляє Обозреватель.

За словами Потапа, він розлучився з Горовою 2014 року і зробив вибір на користь кохання – тоді ще колеги по дуету "Потап і Настя", а тепер – дружину Настю Каменських, говориться в інтерв'ю артиста в програмі ЖВЛ. Як стверджував продюсер, процес розлучення був дуже болючим і складним для нього періодом.

"Це було дуже складно. Це було дуже боляче. Тоді серце розбивалося, але зараз розумію, що дуже щасливий, тому що зробив правильно – послухав своє серце" , – розповідав Потап.

Потап став ініціатором розриву стоснукыв з Іриною Горовою. Джерело: Instagram Ірини Горової

Попри те, що експодружжя розлучилося більше ніж 7 років тому, вони змогли зберегти гарні стосунки між собою. Потап і Горова залишилися друзями і партнерами по продюсерському центру Mozgi Entertainmen. Крім того, вони також виховують спільного сина – 13-річного Андрія.

Варто відзначити, що Ірина Горова і Потап одружилися 1999 року. За словами Горової, тоді Олексій закохував у себе багатьох. Пара офіційно оголосила про розлучення в грудні 2016 року.