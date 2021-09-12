У РФ хочуть обмежити швидкість інтернету до рівня дев'яностих - журналіст

Журналіст розслідувального порталу Bellingcat Христо Грозєв стверджує, що влада в РФ може істотно сповільнити швидкість іноземного сегмента інтернету, повідомляє Deutsche Welle.

Таку версію він озвучив на The Lennart Meri Conference 2021 у Талліні з посиланням на джерела в спецслужбах.

"Ми отримали інформацію, що зараз підготовлений конкретний план зникнення інтернету в Росії шляхом системи акредитації всіх хостинг-провайдерів", - стверджує Грозєв.

За його відомостями, ті, кого акредитують, зобов'язані будуть надавати повну інформацію, включаючи "SSL-сесії (SSL - це криптографічний протокол для безпечнішого зв'язку. - ред.), логіни, IP-адреси ФСБ по кожному своєму користувачу".

"Не буде ніякої взагалі анонімності", - вважає Грозєв.

"Ті, хто не будуть акредитовані, включаючи YouTube, включаючи всі всесвітні, Twitter і так далі, у них поступово протягом двох років буде обмежуватися швидкість" , - зазначив він, додавши, що в результаті вона може через два роки бути знижена до 24 Кбіт в секунду.

"Для тих, хто жив в 90-х, - це та швидкість, на який ми тоді через телефон підключалися до інтернету", - пояснив Грозєв.

"Це означає відключення інтернету для Росії" , - запевняє він.

Реакції російської влади на слова журналіста поки не було.

Представник МЗС РФ Марія Захарова в Telegram назвала конференцію в Талліні форумом "оскаженілих русофобів".