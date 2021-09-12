В Україні дефіцит нових авто - експерти

Зростання ВВП в Україні та доступні автокредити вплинули на показники продажів нових автомобілів. Експерти прогнозують, що в цьому році українці можуть купити близько 100 тис. нових машин, що на 16% вище торішнього показника в 86 тис, повідомляє UBR.

Обсяги могли б бути й більшими, якби не перебої з поставками комплектуючих на великі автомобільні виробництва, а також їх переорієнтація на електрокари.

За словами гендиректора Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олега Назаренка, на цей момент попит на нові автомобілі в Україні перевищує терміни їх поставок в Україну, створюючи тим самим своєрідний дефіцит.

"У нас спрацював значний відкладений попит, тому що, наприклад, в 2009 році було продано 621 тис. нових автомобілів, але з 2014 року почалося сильне падіння - до 60-70 тис. Тому попит назрівав, і зараз він реалізується. І якби не дефіцит, могло б бути продано і більше - близько 150 тис." , - зазначив Назаренко.

Певний сплеск на покупки нових машин може виникнути восени, оскільки в цей період аграрії отримують гроші за урожай.

Інша платоспроможна аудиторія - "айтішники" - також проявляє стабільний інтерес до покупки автомобілів з салонів.

Водночас розраховувати, що до Нового року дилери будуть робити якісь знижки, не варто, каже Назаренко. Уже зараз терміни поставок деяких популярних комплектацій і моделей потрібно чекати понад пів року.

"По-перше, деякі заводи в період пандемії зупиняли роботу і нові автомобілі не виробляли в принципі. По-друге, саме зараз відчувається проблема з комплектуючими з Китаю - це чіпи і напівпровідники. Автовиробники не можуть випустити більшу кількість автомобілів, тому що вони безпосередньо залежать від цих поставок" , - зазначив глава Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

За його словами, на поточному Мюнхенському автосалоні європейські виробники презентують електромобілі й вже фактично не показують нові автомобілі з ДВС. Це свідчить про те, що автопромисловість прискореними темпами розбудовується.

Але Україна навряд чи до цих змін буде готова так швидко.