Як вибрати гараж: на що звернути увагу

Справжню цінність власного гаража ми дізнаємося, коли остаточно пересядемо на електромобілі. Але й машинам з ДВЗ бажано мати свій дах на головою. Яким має бути гараж сучасного автовласника, розповідають експерти, повідомляє 24 Канал.

Для чого власнику сучасного автомобіля гараж? Для захисту від випадкових зловмисників та негоди – це по-перше. І для більш зручного виконання сервісних та ремонтних робіт – це по-друге. Також у гаражі добре зберігати другий комплект гуми, намет та стільчики для пікніка. А якщо у вас раптом електромобіль, гараж стане для вас чи не найважливішим місцем, тому що в ньому ви будете заряджати батарею!

Найчастіше українські автомобілісти купують гараж в кооперативі, які зазвичай розташовували на околицях міста

Якщо ви не дуже досвідчений автомобіліст, ви можете не знати усіх нюансів, на які треба звернути увагу при купівлі гаража. Їх небагато, але помилка обійдеться недешево, адже будь-який гараж – це нерухомість з усіма належними цьому статусу особливостями.

Розташування

Гараж має бути розташований якомога ближче до дому – звісно, якщо ви не плануєте користуватися машиною раз на тиждень. Візьміть до уваги, що вам щовечора доведеться, приїхавши з роботи, крокувати від гаража до дому, у тому числі у темну пору доби. Врахуйте також перспективи місця: чи не світить у майбутньому території, де стоїть гараж, доля будівельного майданчика? Адже саме на місці гаражних кооперативів у великих містах полюбляють зводити нові житлові комплекси або транспортні розв’язки.

Іноді старий гараж продається разом зі змістом. І далеко не завжди це раритет, що становить історичну цінність

Документи

Велика кількість гаражів в Україні має юридичні проблеми, вони не мають документів на споруду або на землю, на якій стоять. В першу чергу це стосується боксів, втелющених у двори багатоповерхівок або в центральній частині міст. Перш ніж придбати гараж, варто на власні очі побачити його папери.

Технічний стан

Мало хто з автомобілістів, навіть досвідчених, має досвід експертиз капітальних споруд. Тож вас має насторожити найменша технічна проблема гаража: протікання даха, тріщина на стіні, ворота, що погано прилягають до свого прорізу. Звісно, продавець може сказати, що це дрібний негаразд, який легко усунути, але ви мусите неодмінно переконатися, що дійсно це саме так. Адже усунення деяких проблем будівель може коштувати дорожче самої будівлі.

Сусіди

Важливо, щоб сусідні бокси (якщо йдеться про гаражний кооператив) теж були у доброму стані. Адже доволі часто зустрічаються ситуації, коли через дах покинутого власником гаража дощова вода потрапляє у сусіднє приміщення. Дещо подібне може бути, скажімо, і з загальною стіною, і з системою відводу води від воріт.

Електрика – неодмінний атрибут боксу для автомобіля незалежно від місця розташування: для освітлення, електроінструменту, підзарядки АКБ

Електрика

Переконайтесь, що гаражний кооператив і конкретно ваш майбутній бокс забезпечений надійним електропостачанням – постійним і потрібної вам потужності. Якщо ви не виключаєте покупку в майбутньому електромобіля, ідеальним варіантом буде трифазне живлення (380 вольт) – воно дасть можливість встановити потужну “швидку” зарядку.

Під’їзди

Ретельно вивчіть шляхи, які ведуть до гаража від вашого дому. Йдеться не лише про рівність асфальту, а й про напруженість трафіка у годину пік. Врахуйте також, що узимку, якщо дорога не розчищається від снігу, покажуть свою підступність підйоми, навіть короткі.

Яма

Навіть якщо ви не ремонтуєте автомобіль самостійно, вам може знадобитися така корисна річ, як оглядова яма. Наприклад, вам справді може знадобитися оглянути вашу машину знизу – скажімо, на предмет пошкоджень. Також яма може слугуватиме як комора для зберігання тих самих зимових шин.

“Буржуйка” на дровах – найпростіший тип опалення для гаража. Хоча є варіанти з опаленням відпрацьованим мастилом чи дизпаливом

Опалення

“Теплий” гараж (тобто з постійним опаленням) в наш час – небачена розкіш. Але може трапитися, що вам доведеться ремонтувати чи обслуговувати машину взимку, і тоді не завадить найдоступніший вид опалення – піч-буржуйка. Так, її може не бути у гаражі під час купівлі, але зверніть увагу, чи є можливість без особливих проблем влаштувати димову трубу (без видовбування бетонної чи цегляної стіни). Якщо ви можете дозволити собі електричне опалення, до цього має бути готова електрична мережа.

Рекомендація:

Як показує багатий досвід журналістів, місце розташування боксу має ключове значення. Тому за можливості вибору розгляньте варіант придбання нехай поганенького гаража, але у зручному місці. За наявності ресурсів старий або малий гараж можна вдосконалити, розширити, доукомплектувати, перебудувати тощо. Однак майте на увазі, що майже завжди буде дешевше придбати вже добре укомплектовану споруду, аніж самому устатковувати її новою технікою. Звісно, якщо місце вас влаштовує.