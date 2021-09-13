Місячний календар на тиждень 13-19 вересня 2021 року

Згідно з місячним календарем, найщасливішим днем здійснення мрій цього тижня буде неділя, повідомляє Сегодня.

Докладний місячний календар на середину вересня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Місячний календар по днях на тиждень 13-19 вересня 2021 року

13 вересня, понеділок – 8-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – перша чверть о 23:40. День каяття у власних гріхах, прощення образ і чужих недоліків.

14 вересня, вівторок – 9-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Козоріг. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більше ніж в інші дні.

15 вересня, середа – 10-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Козоріг. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії та активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.

16 вересня, четвер- 11-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Водолій. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, в який важливо тримати емоції під контролем.

17 вересня, п'ятниця – 12-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Водолій. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя і співчуття, які повернуться до вас сторицею.

18 вересня, субота – 13-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

19 вересня, неділя – 14-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни і удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань збуваються.