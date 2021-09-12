ФБР розсекретило перший документ про теракти 11 вересня

Федеральне бюро розслідувань США опублікувало перший документ про розслідування терактів 11 вересня 2001 року, повідомляє Кореспондент.

Напередодні він був оприлюднений на сайті відомства.

Документ датований 4 квітня 2016 року. У ньому на 16 сторінках міститься переклад розмови агента ФБР зі співробітником консульства Саудівської Аравії в Лос-Анджелесі про його контакти з особами, які надавали логістичну підтримку викрадачам пасажирських лайнерів. Розмова відбулася в листопаді 2015 року.

У документі детально описані численні зв'язки і свідоцтва, які викликали підозри ФБР щодо Омара аль-Баюмі. Він нібито був саудівським студентом у Лос-Анджелесі, але ФБР підозрювало його як агента саудівської розвідки. У документі зазначається, що він був глибоко залучений у забезпечення "допомоги в поїздках, житлі і фінансуванні", щоб допомогти двом викрадачам.

Нагадаємо, 4 вересня президент США Джо Байден підписав указ про розсекречення документів, пов'язаних з розслідуванням ФБР терактів 11 вересня 2001 року.