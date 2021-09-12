Нападник "Динамо" захворів на коронавірусом

Форвард київського "Динамо" Ерік Рамірес повідомив, що він здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє УНИАН.

Про це 22-річний венесуелець написав у своєму Instagram.

"Два дні тому, перед матчем кваліфікації ЧС-2022 з Парагваєм (1:2), я здав позитивний тест на коронавірус. Я вже видужую, мені краще. Сподіваюся, скоро отримаю негативний результат, повернуся у свою команду і продовжу працювати" , - розказав таку прикру новину нападник.

Рамірес підхопив недуг в таборі збірної Венесуели. Його відправили на самоізоляцію одразу після того, як з'явилися перші симптоми вірусу. Отож, Ерік не допоможе динамівцям в стартовому матчі Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" 14 вересня на НСК "Олімпійський".

Рамірес вже встиг яскраво дебютувати за "біло-синіх" в поєдинку УПЛ. Нагадаємо, що "Динамо" придбало венесуельця у словацького клубу "ДАК 1904" за 1,75 мільйона євро.

Ерік Рамірес: кар'єра