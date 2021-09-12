Глава МЗС Франції звинуватив талібів у брехні

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що представники руху "Талібан" не виконують обіцянки, які вони дали після приходу до влади, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вони говорили, що дозволять деяким іноземцям та афганцям вільно виїхати, говорили про інклюзивний і представницький уряді, але вони брешуть" , - сказав Ле Дріан в ефірі телеканалу France 5.

Дипломат сказав:

"Франція відмовляється визнавати або мати будь-які стосунки з цим урядом. Ми хочемо дій від талібів. Їм самим потрібний деякий економічний перепочинок і міжнародні відносини. Це залежить від них".

Після захоплення рухом "Талібан" Кабула Франція евакуювала близько 3 тис. людей. Париж також провів технічні переговори з талібами з питань виїзду французів і декількох сотень афганців, які мають зв'язки з Францією, і ще залишаються в Афганістані. Для розв'язання цієї проблеми Ле Дріан у неділю відбуває в Катар.