Як зараз виглядають знаменитості 90-х: фото-порівняння

Понад двадцять років тому ми зняли плакати зі стін з молодими співачками Кайлі Міноуг, Мадонною, Брітні Спірс та іншими красунями, під пісні яких танцювали у 90-ті. Дівчата копіювали їхнє вбрання і зачіски, танцювальні рухи, повідомляє Обозреватель.

Зараз же не всі впізнають своїх кумирів в пристарілих артистках. Багато з них зробили пластикую і змінилися до невпізнання. Сайт вирішив порівняти, як вони виглядали на світанку своєї кар'єри і як виглядають зараз.

1. Тіна Тернер

Кар'єра Тіни почалася ще на початку 60-х, а до 90-х років її вже знали далеко за межами США. Тернер вже отримала статус культової виконавиці, коли в кінці 1989-го випустила 7-й альбом, Foreign Affair. Але нові хіти спровокували чергову хвилю її популярності.

Співачка досі випромінює енергетику й оптимізм, попри свій похилий вік. У листопаді 2021-го їй виповниться вже 82 роки.

Кар'єра Тіни почалася ще на початку 60-х

2. Брітні Спірс

"Принцеса" попсцени 1990-х Брітні Спірс – справжнісінький інфлюенсер кінця минулого століття. Вона ввела в моду підкреслювати нижню повіку чорним олівцем, а також контрастне мелірування.

Попри те, що мода на яскравий макіяж пройшла, Брітні досі носить темні smoky eyes і рожеві губи.

Однак, співачка на час залишила сцену через чималу кількість проблем, одна з яких – опіка батька. Судові дебати віднімають всі сили Брітні.

Брітні Спірс досі фарбується по моді початку 2000-х

3. Мадонна

Для легенди сцени 90-і роки були непростими. Мадонна пройшла через пік популярності і його спад, але змогла знову викликати захват фанатів і музичних критиків.

Зараз, хоча її популярність і зменшилася, артистка притягує до себе увагу дещо іншим способом.

63-річна співачка регулярно користується послугами пластичних хірургів і часто оголюється на камеру, виставляючи оголені фото в соцмережі.

63-річна співачка регулярно користується послугами пластичних хірургів і часто оголюється на камеру

4. Селін Діон

Перше міжнародне визнання Селін отримала в 80-х. Уродженка Канади вивчила англійську мову і в 1990 представила пластинку Unison. Через рік артистка записала в дуеті з Пібо Брайсоном саундтрек до мультфільму "Красуня і чудовисько", за що отримала премії "Оскар" і "Греммі". Але справжню популярність співачці приніс саундтрек до фільму "Титанік" My Heart Will Go On.

Селін Діон як і раніше виступає на сцені й навіть планує світове турне, відкладене на два роки через пандемію коронавірусу.

Селін Діон як і раніше виступає на сцені

5. Патрісія Каас

Дебютний альбом француженки вийшов в 1988 році та мав великий успіх у слухачів. Загалом у світі було продано 17 мільйонів записів її виступів.

Протягом усієї кар'єри Каас вірна іміджу фатальної красуні. І в свої 54 вона носить стрижку гарсон, робить стриманий макіяж і носить штанні костюми.

Патрісія Каас вірна іміджу фатальної красуні

6. Кайлі Міноуг

Кайлі Міноуг стала відомою в середині 1980-х років завдяки зйомкам у австралійській мильній опері "Сусіди". В кінці 1980-х років вона почала музичну кар'єру, і буквально відразу перші платівки потрапили в першу десятку австралійських і британських хіт-парадів.

У 2005 році під час гастрольного туру Showgirl: The Greatest Hits Tour у співачки діагностували рак грудей. Після одужання і до сьогоднішнього дня співачка займається благодійністю, спрямованою на профілактику жіночої онкології.

Кайлі Міноуг займається благодійністю

7. Шер

Шер почала шлях у світі музики ще в 60-х. У той час артистка виступала в дуеті з чоловіком Сонні Боно. У 1990-х Шерилін Саркісян (справжнє ім'я співачки) випустила три сольні альбоми, а також з'явилася в культових фільмах.

Зараз вона вважається однією з "вічно молодих" зірок Голлівуду. Шер підтримує цей статус регулярними пластичними операціями та косметологічними процедурами.