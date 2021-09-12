Китай "купує" собі вплив в Європі - дослідження

Нове дослідження виявило взаємозв’язок між припливом китайського капіталу в певну країну і негативним впливом на її довкілля і якість урядування, повідомляє Радіо Свобода.

Звіт, який оприлюднив болгарський Центр досліджень демократії 9 вересня 2021 року, свідчить, що дедалі більша економічна присутність Пекіну в Центральній і Східній Європі протягом останнього десятиріччя збіглася зі зниженням юридичних і управлінських стандартів і викликала занепокоєння щодо стану довкілля і зростання рівня заборгованості в регіоні.

Цей звіт – перше широке дослідження зростання присутності Китаю в Центральній і Східній Європі, завдяки якій Пекін став найбільшим торговельним партнером регіону.

Таку впливову присутність Китаю уможливив приплив грантів, позик, економічних поступок, вступів у капітал місцевих компаній чи викупу їх за час від 2009 року на суму, за оцінками, в 14 мільярдів доларів, а також вкладення в інфраструктурні, енергетичні й телекомунікаційні проєкти, що вже здійснюються чи чекають на здійснення, на оцінювану суму в 50 мільярдів доларів.

Дослідження також свідчить, що чим більше країна фінансово прив’язується до Китаю й чим вищою стає частка китайських інвестицій у її валовому внутрішньому продукті, "тим більша ймовірність", що Китай буде зловживати проблемами з верховенством права собі на користь, щоб розширити "свій економічний і політичний вплив".

Рівень цього взаємозв’язку вимірюють за створеним цим дослідницьким центром «Індексом китайської економічної сили», який має на меті показати повний обсяг економічного впливу Китаю.

Економічне зростання в досліджуваному регіоні нерівне, і більша частка розширення впливу Пекіну припадає на Чехію, Угорщину і країни Західних Балкан, перш за все Боснію й Герцеговину і Сербію.

"Дуже ефективний чорний хід"

Присутність Китаю в Центральній і Східній Європі наростає, особливо ж на Балканах, де Пекін останніми роками інвестував мільярди доларів і посилив занепокоєння в західних політичних колах із приводу того, що цей регіон стає фінансово залежним від Пекіну.

Сербія – а саме Белград є економічним і політичним центром розширення впливу Китаю на всі Західні Балкани – є примітним прикладом цього, мовиться в дослідженні. Ця країна перетворилась на вітрину різноманітних китайських ініціатив – від технологій телекомунікацій і стеження до охорони здоров’я в час коронавірусної пандемії, – які можуть переймати й сусідні країни.

Але останнім часом багато китайських проєктів у регіоні опинилися в осередді уваги через суперечності щодо непрозорих контрактів і звинувачення в корупції під час тендерних процедур.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постав перед протестами й опинився під політичним тиском із боку мера столиці Будапешту після того, як стали відомі плани його уряду взяти в китайському банку позику на суму в 1,5 мільярда доларів США для будівництва містечка для філії китайського Університету Фудань із Шанхаю.

Так само й у Чорногорії проєкт будівництва шосе на суму в 1 мільярд доларів, який перетворився у довгобуд, опинився у заголовках світових засобів інформації і в осередді суперечок навколо впливу Китаю в Європі. Це сталося по тому, як невелика балканська країна повідомила, що не зможе сплатити свого боргу перед Експортно-імпортним банком Китаю. Крім того, що будівництво цього шосе значно відстало від графіку, воно також зазнавало критики через надмірно роздмухані кошти на нього і надмірну залежність від китайських працівників.

Урешті, Подгориця отримала фінансову допомогу для рефінансування боргу перед Китаєм від низки американських і європейських інституцій, щоб вона змогла стабілізувати свої фінанси і впоратися з платежами за заборгованістю.

"Центральна і Східна Європа стали дуже ефективним чорним ходом для китайського бізнесу в поширенні по всій Європі і Європейському союзові. Це елемент довгострокової стратегії» , – розповів Мартин Владимиров, один із авторів звіту, який керує енергетичною і кліматичною програмою Центру досліджень демократії.

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