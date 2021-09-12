Названі найкорисніші гриби

Гриби - це виключно корисний продукт. Зрозуміло, якщо не мати на увазі отруйні їх різновиди. Вони містять у собі масу білка, і за цим показником виявляються порівнянними з м'ясом. А крім того, вони вбирають шкідливі речовини, що знаходяться в організмі людини, і сприяють їх виведенню, повідомляє Как и Почему.

Деякі люди вважають, що саме через свого властивості вбирати токсини гриби є шкідливою їжею, але це зовсім не так. Просто необхідно збирати їх в чистому місці, далеко від звалищ, доріг та інших джерел забруднення, і тоді вдасться відчути їхню справжню користь. Але грибів багато, і тому варто вказати найбільш корисні їх різновиди, цінні для людини.

П'яте місце - сироїжки

сироїжки

Незважаючи на те, що ці гриби вважаються цілком тривіальними, і багато грибники зовсім їх не беруть, вони мають величезну цінність і це актуально для всіх видів сироїжок, включаючи навіть рожеву, яку зараховують до умовно їстівних. Не варто брати тільки Сироїжку пекучу і кілька інших по-справжньому шкідливих, всі інші мають виняткову користю. Сироїжки смачні і ситні, в них багато білка, присутні вітаміни РР, С, Е, практично вся група В. Вони виводять холестерин, чистять і зміцнюють судини. Крім того, вони мають дезінфікуючу властивість і чистять органи шлунково-кишкового тракту.

Четверте місце - грузді

грузді

Грузді високо цінувалися в минулі часи, і сьогодні в багатьох селах і віддалених населених пунктах їх вважають благородними грибами поряд з білим, збираючи тільки ці два різновиди. Груздь дійсно цінний - в ньому міститься багато вітаміну D, причому рослинного походження - таких продуктів налічується зовсім не багато. Варто відзначити, що мочений груздь рятує від сечокам'яної хвороби, забезпечує ті ж вітаміни, що і сироїжка, а крім того, постачає в організм цілий набір корисних бактерій. Це натуральний антибіотик, який тільки зміцнює організм, не викликаючи просідання імунітету.

Третє місце - рижики

рижики

Ще один цінний гриб, який користується повсюдним повагою - це рижик. Ці гриби мають неповторний аромат і насичений смак, їх смакові якості безцінні. А ще вони легко засвоюються, мають в своєму складі практично повну групу каротиноїдів, вітаміни групи В, і багато інших корисних речовин. У них є амінокислоти і залізо, мінеральні солі. Вони допомагають при проблемах з легкими і нормалізують обмін речовин.

Друге місце - підосичники

красноголовець

Вони відрізняються від побратимів - підберезників, або Обабко, яскравою червоною капелюшком, а в цілому, дуже схожі з ними. У них є залізо, калій і фосфор, міститься багато білка. Це поживна і ситна їжа, яка наповнює організм клітковиною, жирними кислотами, лецитином. Вони знижують холестерин, а за вмістом білка випереджають м'ясо.

Найкорисніший гриб

Білий гриб

Найкорисніший гриб це білий гриб. У цьому грибі удосталь є харчові волокна, білок, ферменти, полісахариди. Відомо, що регулярне вживання в їжу цього гриба знімає проблеми серцево-судинної системи, дозволяє успішно справлятися з онкологією. Гриб сприяє гармонійній роботі щитовидної залози, прискорює ріст нігтів і волосся, а ще він відомий своїм величезним набором амінокислот.

Цей продукт підтримує імунну систему, є корисним для всього організму в цілому, і взагалі, його можна тільки рекомендувати, причому всім і відразу. У ньому є фосфор і залізо, цинк, кальцій, і по вітамінно-мінеральному набору це один з найбільш багатих продуктів, аналог якого знайти вкрай складно.

Він може повністю замінити м'ясо в раціоні - якщо не назавжди, то на дуже тривалий термін. Шкода, що білі гриби можна отримувати свіжими тільки сезонно. Втім, грамотний підхід до просушуванню і консервації робить продукт доступним протягом цілого року.

Однак при зборі грибів у будь-якому випадку варто проявляти обережність, щоб не переплутати корисні гриби з отруйними. Також не варто збирати їх на забруднених місцях, брати гнилі або червиві, так як вони здатні накопичувати в собі токсини, перетворюючись з корисних на шкідливі, і навіть небезпечні для людини. Варто вибирати знайомі види грибів, переконуючись у відсутності гнилі, цвілі, великого обсягу ходів від комах, і тоді «тихе полювання» принесе тільки користь.