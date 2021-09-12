Коли посилять карантин: нові правила та умови

Карантин в Україні планують посилити. Найближчим часом вся країна перейде з "зеленої" в "жовту" зону, але для вакцинованих введуть привілеї, повідомляє РБК-Украина.

Детальніше про те, яким буде новий карантин - в матеріалі нижче.

Коли посилять карантин

Прийняти рішення про посилення карантину можуть вже наступного тижня. Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що карантин в Україні посилять до обмежень "жовтої" зони вже з 13 dересня. Однак, пізніше плани МОЗ змінилися. Так, на засіданні Кабміну минулої середи, 8 вересня, Ляшко озвучив наступний алгоритм дій: прийняття постанови з новими правилами карантину, а потім засідання комісії ТЕБ і НС по "жовтій" зоні.

За словами Ляшка, нові правила вже розроблені і проходять узгодження, після чого МОЗ ініціюватиме позачергове засідання Кабміну. Як очікується, карантин по-новому включатиме привілеї для вакцинованих.

Як очікується, Кабмін може розглянути нову карантинну постанову вже на початку наступного тижня. Після цього, як повідомляв Ляшко, має пройти сім днів (уряд за законом має попереджати про посилення карантину саме за сім днів), щоб постанова набрала чинності. Наступний крок - комісія ТЕБ і НС, рішенням якої і буде введена "жовта" зона.

Які правила "жовтої" зони зараз

Згідно з діючими правилами, вся Україна одночасно повернеться в "жовту" зону, якщо три дні поспіль буде утримуватися один з таких критеріїв:

число нових випадків COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів - більше 75;

коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 більше 4%;

кількість ПЛР і експрес-тестів на антиген протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - менше 300;

наявність підстав для введення "червоної" зони хоча б в одній області.

"Жовту" зону вводить держкомісія ТЕБ і НС з ініціативи міністра охорони здоров'я. При нормалізації ситуації протягом 7 днів поспіль, так само рішенням комісії вся країна повернеться в "зелену" зону.

У "жовтій" зоні забороняється:

проведення масових заходів за участю більше 1 людини на 4 кв. м,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури більш ніж на 50%,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. м.

Також в "жовтій" зоні обов'язковим є масочний режим і соціальна дистанція.

Зазначимо, як повідомляли в МОЗ, за новими правилами, для вакцинованих в "жовтій" зоні не будуть вводити норму про кількість людей на квадратний метр.

Яким буде карантин для вакцинованих

У МОЗ вже анонсували деякі правила нового адаптивного карантину, в якому привілеї матимуть люди не тільки з повним курсом вакцинації, а й з одним щепленням.

Так, наприклад, школи "жовтої" зони зможуть працювати, якщо 80% педагогів матимуть хоча б одне щеплення. У "червоній" зоні умова посилюється і для роботи освітніх установ знадобиться повний курс вакцинації.

Ще одним привілеєм є робота кафе, ресторанів, кінотеатрів. Всі вони зможуть працювати, якщо весь персонал і відвідувачі вакциновані.

Доказом вакцинації буде COVID-сертифікат (жовтий - для однієї дози, зелений - для двох доз), який потрібно буде показати на вході.

Чи зупинять транспорт

Як раніше повідомляли в МОЗ, "жовта" зона не передбачає введення обмежень на транспорт.

Зазначимо, у Києві вже готуються до можливого локдауну і розробили нові правила на випадок введення обмежень. Так, цього разу планую вводити електронні спецперепустки на транспорт.

Ситуація з коронавірусом сьогодні

За даними МОЗ, станом на 12 вересня в Україні зафіксували 2 196 нових випадків коронавірусу. Вакцинувалися вже 5 889 812 осіб, дві дози отримали 4 775 986 українців.

У чотирьох регіонах рівень госпіталізації не відповідає критеріям "зеленої" зони. Це: Волинська, Львівська, Одеська та Тернопільська області.