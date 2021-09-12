Названо переможців Венеціанського кінофестивалю

Добіг кінця 78-й кінофестиваль у Венеції, на якому були представлені українські фільми, а також найбільш очікувані прем'єри року. Головний приз конкурсу "Золотий лев" дістався французькому фільму "Подія" (L'évènement) режисерки Одрі Діван, повідомляє Обозреватель.

На Венеціанському кінофестивалі Україну представляли три фільми:

"Відблиск" режисера Валентина Васяновича;

режисера Валентина Васяновича; "Носоріг" режисера Олега Сенцова, який працював разом з українськими, чеськими та словацькими кінематографістами;

режисера Олега Сенцова, який працював разом з українськими, чеськими та словацькими кінематографістами; "Цензорка" словацького режисера Петера Керекеша, який отримав нагороду за кращий сценарій у секції "Горизонти".

Всі лауреати 78-го Венеціанського кінофестивалю:

"Срібний лев" (Гран-прі журі) – "Рука бога" (Паоло Соррентіно).

(Гран-прі журі) – "Рука бога" (Паоло Соррентіно). "Срібний лев" за найкращу режисуру – Джейн Кемпіон ("Влада пса").

за найкращу режисуру – Джейн Кемпіон ("Влада пса"). "Кубок Вольпі" за найкращу жіночу роль – Пенелопа Крус ("Паралельні матері").

за найкращу жіночу роль – Пенелопа Крус ("Паралельні матері"). "Кубок Вольпі" за найкращу чоловічу роль – Джон Арсіл ("На роботі: Зниклі 8").

за найкращу чоловічу роль – Джон Арсіл ("На роботі: Зниклі 8"). Приз за найкращий сценарій – Меггі Джилленхол (її режисерський дебют "Пропала донька").

– Меггі Джилленхол (її режисерський дебют "Пропала донька"). Спеціальний приз журі – Il buco (Мікеланджело Фраммартіно).

– Il buco (Мікеланджело Фраммартіно). Приз Марчелло Мастроянні найкращому молодому актору / молодій акторці – Філіппо Скотті ("Рука бога").

Венеціанський міжнародний кінофестиваль – найстаріший міжнародний кінофестиваль світу, заснований 1932 року за ініціативою італійського диктатора Беніто Муссоліні, щорічно проводиться на острові Лідо з 1934 року в другій половині року. Головний приз – "Золотий лев".