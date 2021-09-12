Загибель судді Печерського суду кваліфікували як вбивство

За фактом смерті судді Печерського районного суду м. Києва відрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України - "умисне вбивство". Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається в повідомленні, за попередніми даними слідства, подія сталася 11 вересня поточного року у с. Погреби Броварського району Київської області.

Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, встановлюються всі обставини події та призначено комплекс експертиз. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві.