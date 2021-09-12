Українець створив триколісний електромобіль

Інженер Рівненської АЕС Андрій Буткевич своїми руками створив компактний електромобіль МЕМ-01, повідомляє АвтоПортал.

Триколісний авто вже привернув увагу жителів Вараша.

З дитинства Андрій Буткевич конструював різні прилади. Ідея створити електромобіль у нього народилася у давно. Побудували авто приблизно за рік.

Саморобний електрокар оснащений мотором на 2 к. с. і здатний розігнатися до 35 км/год. Він двомісний і оснащений невеликим багажником. У конструкції використані екологічно чисті матеріали.

Також передбачена функція рекуперації гальмівної енергії, а на даху встановлені сонячні панелі. Є навіть камера заднього виду. Оскільки електромобіль малопотужний, то йому не потрібна реєстрація.

Вже є бажаючі купити електромобіль, але винахідник поки не планує продавати авто. В майбутньому Андрій Буткевич збирається вдосконалити його конструкцію.