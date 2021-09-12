Іран і МАГАТЕ домовилися продовжувати взаємодію

Іран і МАГАТЕ мають намір підтримувати взаємодію і зустрічі на відповідних рівнях мають мету вирішувати питання конструктивно, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в заяві, поширеній за підсумками зустрічі гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі і глави організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ), віцепрезидента країни Мохаммада Есламі.

"У рамках чинної співпраці сторони вирішили підтримувати взаємодію та зустрічі на відповідних рівнях. З цією метою віцепрезидент і глава ОАЕІ Есламі зустрінеться з генеральним директором МАГАТЕ Гроссі на полях майбутньої генеральної конференції, а генеральний директор МАГАТЕ Гроссі також відвідає Тегеран у найближчому майбутньому для проведення консультацій на високому рівні з урядом країни" , - наголошується в заяві.

Також у заяві йдеться, що "інспекторам МАГАТЕ дозволено обслуговувати ідентифіковане обладнання (камери - ред.) і замінювати носії, які будуть зберігатися під спільними печатками МАГАТЕ і ОАЕІ". Спосіб і терміни узгоджуватимуться сторонами, наголошується в заяві.

Сторони під час зустрічі "наголосили на необхідності вирішення питань в конструктивній атмосфері і виключно з технічним підходом" і "підтвердили дух співпраці", йдеться в заяві.

Зустріч відбулася 12 вересня під час візиту Гроссі в Тегеран.