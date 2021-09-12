В Google One з'явився новий тарифний план

У сервісі по підписці Google One з'явився новий тарифний план. За $24,99 в місяць користувачі можуть отримати сховище об'ємом 5 Тбайт, повідомляє 3Dnews.

Після реорганізації сервісу Google Photos користувачі втратили можливість безкоштовно зберігати необмежену кількість зображень, нехай навіть і в стислому форматі. Деякі після цього так і продовжили користуватися Google Drive, що пропонують безкоштовні 15 Гбайт для всіх. Інші оформили підписку на сервіс Google One, який пропонує від 100 Гбайт в хмарі.

Список пропозицій Google One до справжнього моменту включав тарифи зі сховищем на 100 і 200 Гбайт, а також на 2, 10, 20 і 30 Тбайт. Мінімальний розмір місячної абонентської плати становить $1,99, в той час як на максимальному тарифі вона становить вже $149,99. Новою позицією став тариф зі сховищем на 5 Тбайт за $24,99 - для тих, кому не вистачає 2 Тбайт за $9,99, а й $49,99 за 10 Тбайт вже забагато.

Як і на інших тарифах, при оплаті за рік вперед можна отримати знижку - хмара на 5 Тбайт обійдеться в $249,99. Крім об'ємного сховища, користувач отримує за цим тарифом 10-відсоткову знижку на покупки в Google Store, доступ для сімейної групи, розширену підтримку від Google, а також VPN для Android-телефону.