Apple випустила попередження для користувачів iPhone

Apple оновила розділ підтримки користувачам на своєму сайті, додавши туди нове попередження. Справа в тому, що вплив на iPhone вібрацій певних частот може порушити працездатність камери пристрою. Так, вібрації від двигуна мотоцикла можуть вивести з ладу системи оптичної стабілізації і автофокусування, тому користувачам не рекомендується кріпити iPhone на кермо байка, повідомляє 3Dnews.

Згідно з наявними даними, системи оптичної стабілізації зображень (OIS) і автофокусу зі зворотним зв'язком (AF), що використовуються в камерах iPhone, працюють на основі гіроскопів і/або магнітних датчиків, які допомагають компенсувати рух і вібрацію при зйомці фото і відео. Виявилося, що ці гіроскопи і датчики не розраховані на вплив вібрацій високої амплітуди, про що Apple і попередила користувачів на сторінці підтримки.

«Використовувані в iPhone системи оптичної стабілізації зображення і автофокусування зі зворотним зв'язком розраховані на тривале використання. Однак, як і у випадку з багатьма побутовими електронними пристроями, що включають такі системи, як OIS, тривалий прямий вплив вібрацій високої амплітуди в певних частотних діапазонах може погіршити продуктивність цих систем і привести до зниження якості зображення на фотографіях і в відео. Не рекомендується піддавати iPhone тривалому впливу вібрацій високої амплітуди», - йдеться в повідомленні Apple.

Через ризик виникнення проблем з камерою користувачам не рекомендується прикріплювати iPhone до шасі або керма мотоциклів, оскільки під час роботи двигуна можуть виникати інтенсивні вібрації. Більш того, Apple рекомендує власникам малопотужних транспортних засобів, таких як мопеди та електричні скутери, використовувати Амортизуюче кріплення для установки iPhone, щоб звести до мінімуму ймовірність пошкодження камери через вібрації.

Неясно, чи є конкретна причина, по якій Apple розмістила це попередження, але за останні роки на тематичних форумах зустрічалися повідомлення про подібні випадки, в тому числі при використанні iPhone на кермі гірських велосипедів. Згідно з наявними даними, оптична стабілізація зображення і/або автофокусування зі зворотним зв'язком використовується у всіх смартфонах Apple, починаючи з iPhone 7, а також в iPhone 6 Plus і iPhone 6s Plus.