У Зеленського назвали умову нормандської зустрічі

Президент України Володимир Зеленський бажає проведення нормандського саміту. Лідери можуть зустрітися заради досягнення конкретного результату, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров на телеканалі "Дом".

За словами Никифорова, питання проведення нормандської зустрічі наразі не вирішувалося серед президентів. Речник відзначив, що лідери можуть зустрітися заради досягнення конкретного результату, аби організація саміту не була марною.

"Щодо президента — президент, звичайно ж, хоче проведення зустрічі лідерів Нормандського формату. Єдине — і це абсолютно логічно, і я думаю, що всі інші учасники цієї четвірки цього хочуть — щоб вона проводилася не заради самого проведення, а щоб були якісь конкретні результати. Як мінімум, обмін полоненими або, як правильно говорити, утримуваними особами. Тому чекаємо.

У цьому форматі є постійний контакт між сторонами, якісь переговори тривають. Чекаємо, що можуть бути якісь конкретні домовленості, щоб їх потім своєю присутністю на найвищому рівні підтвердили лідери "нормандської четвірки" , - заявив Никифоров.

Сьогодні порушення питання щодо проведення саміту вирішується на рівні радників й міністрів закордонних справ.

"Не такий близький я до цих переговорів. Все-таки це поки інший рівень. Рівень радників, рівень міністрів закордонних справ. Поки не почне готуватися до цього саміту президент, це чисто технічно не моя інформація, тому що все-таки я працюю в Офісі президента, а не в Міністерстві закордонних справ. Тому не можу вам поки відповісти" , - додав Никифоров.

Автор: Сергій Пишкін